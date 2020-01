(Görüntülü Haber) (Özel) İstanbul Maratonu için geri sayım başladı

Uğur Demirkırdı-Hakan Tarhan-Mustafa Akın Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar: \"İstanbul Maratonu Türkiye\'nin en büyük spor organizasyonu \" \"Ortak bir sinerji oluşturduğumuzda çok daha etkili oluyor\" \"Halk Koşusu\'nu 100 bin kişi olarak planladık\" \"Profesyonel noktada bakıyorsak çipli koşunun artması gerekiyor\" \"İstanbul Maratonu\'nda dünya rekoru kırılması çok kolay değil\" Uğur DEMİRKIRDI-HAKAN TARHAN-MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan, Vodafone İstanbul Maratonu, 39\'uncu kez start alacak. Bu yıl 39\'uncusu düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü Spor İstanbul bünyesinde gerçekleşecek. 100\'den fazle ülkeden 25 bin çipli koşucunun ter dökeceği Vodafone İstanbul Maratonu bu yıl da Altın Kategori\'de koşulacak. Her yıl bir sosyal sorumluluk mesajı veren ve yüz binlerin katılımı ile gerçekleşen Vodafone İstanbul Maratonu bu yıl \'\'Çocuklar İçin Koş\'\' sloganı ile koşulacak. İstanbul Maratonu\'na Türkiye\'nin en büyük spor organizasyonu dediklerini ve katılıın çok yüksek olduğunu kaydeden Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, \"En büyük spor organizasyonu olmasının yanında çok güzel şeyler de söylüyor. 2 sene önce \'Kadına Şiddete Dur De\' demişti geçen sene \'15 Temmuz Şehitleri\' içni koşmuştuk bu sene de en önemli varlıklarımız çocuklarımız için için koşucağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Bu noktada bütün Sivil Topluk Kuruluşlarımız (STK) da çalışıyor. Çocuklarımnız için bazı farkındalıkların oluşmasını istiyoruz bu organizasyonda. İBB ve Spor İstanbul ailesi olarak ciddi bir hazırlık içindeyiz. Hem öncesinde fuarımız var 9-10-11 Kasım\'da. 12 Kasım\'da da maraton ile ilgili bütün detay çalışmalarımızı tamamladık diyebilirim\" dedi. \"ORTAK BİR SİNERJİ OLUŞTURDUĞUMUZDA ÇOK DAHA ETKİLİ OLUYOR\" Maraton temasının istişare edilerek karara bağlandığını söyleyen Özbayraktar, şöyle konuştu: \"En son da İBB Başkanımızın onayı ile beraber maratonun hangi tema ile ilgili mesaj vereceği kararı aılrnıyor. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Tabii aslında STK\'lar kendi isimlerine de çalışmalar yapıyora aynı zamanda ben ortak bir sinerji oluşturduğumuzda çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Aslında bir Mehmetçik Vakfı\'nın Kızılay ile birlikte çocuklar için bir şey söylemesi diğen bütün STK\'ların aynı konu üzerinde bir dili olmasını sağlamak ekstra bir sinerji oluşturuyor. Kendi içlerinde de çalışmalar yapabiliyorlar bununla alakalı bir olumsuz bakışımız olmuyor. Her STK kendi konusu ile ilgili çalışma yaparken aynı zamanda ortak tema ile alakalı çalışma yapıyor.\" Vodafone İstanbul Maratonu\'nda herkesin birşeyler söylemek istediğini ifade eden İsmail Özbayraktar, \"Biz daha sportif olmasını istiyoruz. 8 tane daimi STK\'mız var. Onun haricinde de bir çok STK, Halk Koşumuzda yer almak bazı mesajlar vermek istiyorlar ve bize bu mesajlari iletiyorlar. Biz de uygurluğuna göre onay veriyoruz ve Halk Koşusu\'nda gönüllerince pankartlarını açıyorlar\" dedi. \"HALK KOŞUSU\'NU 100 BİN OLARAK PLANLADIK\" Şu ana kadar 23 bin çipli koşucu sayısına ulaştıklarını ifada eden İsmail Özbayraktar, \"9-10-11 Kasım\'da maraton fuarında geç kayıt imkanı sağlayacağız. Aslında hep hayır odaklıyız, sosyal olarak da bakıyoruz olaya. Orada bulunan herhangi bir STK\'ya 40 TL bağışta bulunurlarsa onlara kayıt olma imkanı sağlayacağız 1500 kotu belirledik bunun için. 10Km çok doldu çünkü inanılmaz bir yoğunluk var. 15Km biraz daha rahat ve 42Km çipli koşmak isterlerse bu STK\'lardan birisine bağış yapmak gerekiyor. Makbuzla bize geldiklerinde onlara böyle bir kayıt imkanı sağlıyoruz. Halk Koşusu ile alakalı meydanlarda vatandaşlarımız göreceklerdir stantlarımızda Halk Koşusu\'na kayıt olabilirler 100 bin olarak planladık onu da\" diye konuştu. \"PROFESYONEL NOKTADA BAKIYORSAK ÇİPLİ KOŞUNUN ARTMASI GEREKİYOR\" Maraton için belirlenen kotaların çok önceden bittiğini dile getiren Özbayraktar, \"Özellikle Türk katılımcılar açısından ciddi bir artış var. 10 Km\'dre inanılmaz bir yoğunluk oluştu. Hatta bununla alakılı parkurda bir revizyon yapma durumunda da kaldık daha iyi hizmet verebilmek için. Normalde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün 300 merte gerisinden başyıloruz ve 8 Km Vodafone Park\'ın orada bitiyor aynı yerde bitecek yine. 10 Km Eminönü İstanbul Ticaret Üniversitesi\'nin önünde bitiyordu yine aynı yerde sona erecek ama oradaki aşırı yoğunluktan dolayı 15 Km Eyüpten dönüp karşısında bitiyordu bu da karışıklığa neden oluyordu. Onun için 15 Km\'yi Yenikapı\'ya taşıdık. Bunun da 15 Km\'ye ilginin de artacağını düşünüyorum çünkü yarışı bitirdikten sonra ulaşım noktasında iyi bir alan. Baktığınız zaman dünyada önemli olan bu çipli koşuların verileri evet Halk Koşusu da çok önemli ama eğer profesyonel noktada bakıyorsak çipli koşunun artması gerekiyor. Onun uçun bir revizyona gittik ve 15 Km\'yi Yenikapı\'ya taşıdık\" şeklinde konuştu. \"İSTANBUL MARATONU\'NDA DÜNYA REKORU KIRILMASI ÇOK KOLAY DEĞİL\" İstanbul Maratonu\'nun parkurunun biraz daha zor olduğunu dile getiren Özbayraktar, \"Yarı Maraton parkurumuz daha güzel aslında dünya rekoru kırılabilecek parkur. İstanbul Maratonu\'nda dünya rekoru kırılması çok kolay değil. Ama her geçen yıl biz belli planlamalar yapıyoruz. Mesela mobil tavşan atlet diye bir uygulamamız var onu da bu maratonda ilk defa kullanacağız. Elit atletlerin önünden bir araç gidiyor ve o araç da ne kadar sürede mesela 2Km koştu bu 2Km\'yi bu zamanda koştuysanız 42Km\'yi bu kadar zamanda bitireceksiniz diye önünde görecek ve ona göre kendi motivasyonunu artıracak. Böyle olduğunda da en önde giden elit atlete parkur rekoru gelecek diye düşünüyorum\" diye konuştu. PARKUR 42 Km (Maraton): Saat 09.00\'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı\'nda sona erecek. 15 Km: Saat 09.15\'de 15 Temmuz Şehitler gişelerinin 300 metre gerisinden başlayacak ve Yenikapı Miting Alanı\'nda sona erecek. 10 Km: Saat 09.30\'da maraton koşusunun 300 metre gerisinden başlayacak, Eminönü\'nde İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde sona erecek.