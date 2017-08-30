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(Görüntülü Haber) (Özel) İnşaatın gece bekçisi asansör boşluğuna düştü

* Eyüp'te inşaatın gece bekçiliğini yapan Erol Doğru, asansör boşluğuna düşerek bacağından yaralandı

30 Ağustos 2017 10:55

* Eyüp\'te inşaatın gece bekçiliğini yapan Erol Doğru, asansör boşluğuna düşerek bacağından yaralandı. Düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Doğru hastaneye kaldırıldı. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Olay Eyüp Alibeyköy, Merkez Mahallesi\'nde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşmet Sokak\'ta inşaat halinde ki 5 katlı bir binanın gece bekçiliğini yaptığı öğrenilen Erol Doğru(52) inşaat alanını kontrol etmek için dolaşmaya çıktı. Yaşlı adam binanın giriş katına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek asansör boşluğunun zemin katına düştü. Düşmenin etkisiyle bacağından yaralanan yaşlı adam gece inşaatta kalan çalışanlarından yardım istedi. Kısa sürede yanına gelen işçiler yaşlı adamı görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaşlı adamın bulunduğu asansör boşluğunun zemin katına ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnşatta çalışan bir işçi, düşen yaşlı adamın gece bekçisi olduğunu ve bacağının kırıldığını söyledi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaşlı adam daha sonra, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarılarak olay yerindeki ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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