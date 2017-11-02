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(Görüntülü Haber) Özel idare bütçesi 68 milyon

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı bütçesi 68 milyon lira olarak belirlendi

02 Kasım 2017 13:39

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR İl Özel İdaresi\'nin 2018 yılı bütçesi 68 milyon lira olarak belirlendi. İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı başkanlığında yapılan İl Genel Meclisi kasım ayı birinci birleşimine Vali Şerif Yılmaz da katıldı. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Vali Yılmaz, 2017 yılı yatırımlarıyla 2018 bütçesi ve yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılı için bütçe teklifinin 68 milyon TL olduğunu aktaran Vali Yılmaz, \"Yatırım öncelikleri olarak 2017 yılı bütçesinde köylerimizin sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için bu projelere ağırlık verdik. Aynı zamanda terfili hatların elektrik maliyetlerini düşürmek için güneş enerjisi paneli projelerine hem Özel İdare hem de KÖYDES yatırımlarında öncelik verdik\" dedi. Köy grup yollarından başlamak üzere sıcak asfalt yapımına da ağırlık verildiğini vurgulayan Vali Yılmaz, bu güne kadar hedeflenen 80 kilometre sıcak asfalt hedefinin 74 kilometresi, 80 kilometre hedeflenen sathi kaplama hedefinin 65 kilometresinin tamamlandığını belirtti. İl Özel İdaresi yeni hizmet binasının da fiziki gerçekleşmesinin yüzde 85\'ler civarında olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, \"2018 yılında da aynı şekilde içme suyu ve sıcak asfalt projeleri önceliklerimiz arasında yer alacak. Bu projelerin yanında ayrıca köylerimizde ortak kullanım alanları, sosyal alanlarla ilgili çalışmalarımız da olacak. Ayrıca güneş enerjisi projeleri, çöp konteynerleri, fide ve tohum alımı, meyve bahçesi tesisi projesi gibi sosyal kalkınma amaçlı projeleri de 2018 yılı için hedefliyoruz\" diye konuştu.

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