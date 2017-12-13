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(Görüntülü Haber) Özel harekat polisini sopalarla dövenler adliyede

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, özel harekat polisi E

13 Aralık 2017 20:20

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, özel harekat polisi E.K.\'yi sopalarla döven 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Önceki gece, İzmit Barlar Sokağı\'nda meydana gelen olayda, Bursa\'da görevli özel harekat polisi E.K., bara alınmaması nedeniyle görevliler ile arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 10 kişi, E.K.\'ye tekme tokat saldırırken, başına sopalarla vurdu. E.K. beylik tabancasını çıkararak bar sahibi V.B. ve bar çalışanı E.Ç.\'yi bacaklarından vurdu. Dövülen polis, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi alındı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, bar çalışanları E.Ç. (30), M.C. (25) ve M.K.\'yi (30)gözaltına aldı. 3 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavisi devam eden özel harekat polisi E.K.\'nin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bar sahibi V.B.\'nin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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