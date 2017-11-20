(Görüntülü Haber) Özel Harekat Polisi'nden nefes kesen tatbikat

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın denetlediği tatbikatta özel harekat polisleri, havadan ve yerden belirlenen hedeflere operasyonlar yaptı. Helikopterlerin havalandığı, keskin nişancıların atış yaptığı tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, özel harekat polislerinin bu yıl içinde 2006 operasyona destek verdiği belirtildi.