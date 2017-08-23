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(Görüntülü Haber) Özel harekat destekli sayaç denetimi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da Türkiye Elektrik Dağıtım A

23 Ağustos 2017 14:31

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) ekipleri, özel harekat polisi desteğiyle bazı iş yerlerinde kaçak elektrik uygulaması yaptı. TEDAŞ, terör eylemlerinin yaşandığı bazı mahallelerde bulunan 17 işyerinde kaçak elektrik uygulamasında güvenlik tedbiri alınması için Adana Emniyet Müdürlüğü\'nden destek istedi. Görevlendirilen 300 çevik kuvvet ve özel harekat şubesi polisinin eşliğinde işyerlerine giden TEDAŞ görevlileri, elektrik sayaçlarını kontrol etti. Polisler operasyon anında \'drone\' kullanarak havadan da denetleme yaptı. Kontroller sırasında bazı işyeri sahipleri ve polisler arasında tartışma çıktı. Gün boyu süren uygulamalarda, iş yerlerinin sayaçlarında dış müdahaleye rastlanmadı. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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