(Görüntülü Haber) (ÖZEL HABER)SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Haber - Kamera : Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL (DHA)



Beyoğlu\'nda bir kişi, sokak içerisinde hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 araca ve evin duvarına kurşun isabet etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi Yeni Yol Ara Sokak\'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismini vermek istemeyen bir kişiye sokakta yürürken, daha önceden husumetli olduğu 2 kişi, otomobil içinden tabancayla ateş açtı. Saldırıyı son andan fark eden kişi, kaçarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu.







2 ARACA VE EVE KURŞUN İSABET ETTİ



Saldırganlar olay yerinden kaçarken saldırıya uğrayan kişi, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki iki araca ve eve kurşun isabet ettiğini belirledi. Sokak içerisinde 3 adet boş kovan ve olay yerinde bulunan araçlar ve evin ön tarafı güvenlik şeridi ile kapatıldı.







CAMA KURŞUN GELSE KOMŞUM CAMIN ÖNÜNDEYMİŞ\'



Aracına kurşun isabet eden Adnan Çimen \"Hasmı varmış. Ateş etmiş. Benim arabaya ve yanındaki arabaya kurşun isabet etmiş. Evin içerisine kurşun girmemiş. Kurşun cama gelse komşum camın önündeymiş. Yaralı falan yok, malda hasar oluştu. Kızım 10 dakika önce eve girmiş. 5 dakika sonra da ateş etmişler. Allah korumuş\' diye konuştu.



Saldırıya uğrayan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.