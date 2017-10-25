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(Görüntülü Haber) ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRILARA TEPKİ

(Haber- Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'te Özgüven-Sen, özel güvenlik görevlilerine yapılan saldırıları basın açıklamasıyla kınadı

25 Ekim 2017 17:46

(Haber- Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'te Özgüven-Sen, özel güvenlik görevlilerine yapılan saldırıları basın açıklamasıyla kınadı. Hak-İş Gaziantep Şube Başkanlığı\'nda yapılan basın açıklamasına; Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Hak-İş İl Başkanı Mehmet Geçer ve özel güvenlik görevlileri katıldı. Özgüven-Sen Şube Başkanı Ömer Albayrak, son olarak Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde çalışan güvenlik görevlilerinin hasta yakınları tarafından tartaklanmasına tepki göstererek, şunları söyledi Bilindiği üzere 21 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşımız 4 hasta yakını tarafından darp edilmişti ve darp eden 4 kişinin alkollü olduğu belirtiliyor. Özgüven-Sen olarak darp eden şahıslar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacak olup, kanunen takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Yine aynı gün bir hasta yakını çocuğunu taburcu etmek istemiş, taburcu etme esnasında bir sağlık görevlisinin yüksek sesle konuşmaması gerektiği hususunda uyarması sonucu darp edilmiş ve bunu kırılmıştır. Özgüven- Sen olarak hem sağlık çalışanlarına, hem de özel güvenlikçi arkadaşlarımıza karşı yapılan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz.

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