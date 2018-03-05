(Görüntülü Haber) Özel güvenlik görevlilerine kalite yükseltme eğitimi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun talimatı doğrultusunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmelerine yönelik eğitim verilmeye başlandı. Şehitkamil Kongre Merkezinde Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda Polis Başmüfettişleri Ergün Güngör ve AFAD yetkilileri tarafından verilen eğitimde, özel güvenlik görevlileri, \'Etkili İletişim\', \'Genel Kollukla İlişkiler\', \'Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi\', \'Güvenlik Tedbirleri\', \'Özel Güvenlik Hukuku\' ve \'AFAD Bilinçlendirme\' konularında dersler alıyor. Güvenlik görevlileri ihtiyaç duyulduğu zamanlarda sınırın diğer tarafında da görev alacak. 5 bin 810 özel güvenlik görevlisine verilecek olan eğitim, 9 gün sürecek.