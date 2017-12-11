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(Görüntülü Haber) Özel eğitimli 'Arya'ya üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim görevlileriyle öğrencilerine yönelik 'afet bilinci' eğitiminde arama kurtarma köpeği 'Arya', büyük ilgi gördü

11 Aralık 2017 19:40

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim görevlileriyle öğrencilerine yönelik \'afet bilinci\' eğitiminde arama kurtarma köpeği \'Arya\', büyük ilgi gördü. Labrador ırkı özel eğitimli 2 yaşındaki \'Arya\'yı uzun süre seven üniversite öğrencileri, arama kurtarma köpeğiyle fotoğraf çektirdi. Erzurum AFAD Acil Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü\'nde düzenlenen ve 3 gün süren eğitim programında, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi\'nde öğrenim gören 280 öğrenci ve 10 öğretim görevlisine 3 ayrı grupta \'afet bilinci\' eğitimi verildi. Eğitim kapsamında AFAD\'ın tanıtımı yapılarak, çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Tanıtım videoları ve slaytlarla başlayan ilk gün programında AFAD Acil Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç tarafından özellikle AFAD Erzurum\'un bölgedeki önemi ve çalışmaları anlatıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlileri, AFAD Başkanlığı\'nca başlatılan \'O Kahraman Benim\' projesinde AFAD gönüllüsü olmaya davet edildi. Eğitim programı kapsamında eğitmenler tarafından öğrencilere, Türkiye\'de meydana gelebilecek depremlerde can ve mal kaybının asgari seviyeye düşürülmesi konusunda afet bilincinin oluşturulmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Soru- cevap şeklinde geçen eğitim sonunda kurum tanıtım gezisi düzenlendi. Birimleri tek tek gezerek, çalışmalar hakkında bilgi alan hemşirelik fakültesi öğrencileri, arama ve kurtarma köpeklerinden \'Arya\'ya büyük ilgi gösterdi. Labrador ırkı 2 yaşındaki \'Arya\'yı uzun süre seven üniversite öğrencileri, arama kurtarma köpeğiyle fotoğraf çektirdi.

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