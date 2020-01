(Görüntülü Haber) Oyuncak müzesine 3 ayda rekor ziyaret (2)

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Kepez Belediyesi tarafından 3 ay önce açılan Anadolu Oyuncak Müzesi\'nde, ziyaretçi sayısıyla rekor kırıldı. Bugüne kadar 215 bin kişinin ziyaret ettiği müze, her yaştan ve kültürden ziyaretçiye hitap eden koleksiyonlarla ilgi çekiyor. Müzede, Anadolu\'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden 11 bin oyuncak yer alıyor. Kepez Belediyesi tarafından 3 ay önce hayata geçirilen ve 4 bin metrekarelik alanda yer alan Anadolu Oyuncak Müzesi\'nin 750 metrekarelik kapalı alanındaki 15 bölümde, yaklaşık 11 bin oyuncak sergileniyor. Müzede ayrıca 150 metrekarelik çocuk atölyeleri, bahçe ve kafe bölümleri bulunuyor. Anadolu\'nun farklı kültürlerine ait oyuncaklarla dünyanın farklı ülkelerinden oyuncakların sergilendiği müzeyi açıldığı günden bu yana 215 bin kişi ziyaret etti. 15 salonda, 15 temada oyuncakların sergilendiği müzeye çocukların yanı sıra her yaştan ziyaretçi ilgi gösteriyor. \'HERKESİN ÇOCUKLUĞUNU YAŞADIĞI BİR DÜNYA\' Anadolu Oyuncak Müzesi Küratörü Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, müzenin çocuklar için armağan olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu müzede herkes çocuk bizim için. Bu çatı altında herkesin çocukluğunu yaşadığı bir dünya yarattık. Bu armağan, esasında hayatın daralttığı insanlara rekreatif bir nefes alanı yaratma projesidir. Bir vaha gibi\" diye konuştu. Müzeyi çocuklarıyla birlikte ziyaret eden anne ve babaların yüzlerindeki mutluluğun önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çevik, “İzliyoruz ki çocuklarıyla birlikte gelen anne ve babalar da çok mutlu. Bizim burada dokunmak istediğimiz insan, yaratmak istediğimiz de insanın mutluluğudur.\" \'MÜZECİLİKTE ÖNEMLİ OLAN DUYGUDUR\' Müzecilikte objenin değil, objenin taşıdığı hikayenin ve verdiği duygunun önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çevik, “Önemli olan o objenin insanla buluştuğunda oluşturduğu duygu atmosferidir. İşte biz insani duyguların öne çıktığı, hatıraların günle bağlantılı yoğun yaşandığı, sıcacık ve her yaşta, her kesime hitap eden bir müze yaptığımıza inanıyoruz. Burada dünyanın her yerinden 11 bin çok değerli oyuncak var\" dedi. Siyah önlüklü, beyaz yakalı öğrencilerin kara tahtadaki öğretmeni dinledikleri ve fonda \'Orada bir köy var uzakta\' şiirinin seslendirildiği sınıfı ziyaret edenlerin duygulandığını belirten Çevik, “Bu odada ağlayan insanları gördüm. Yetişkin ziyaretçiler geçmişe dönüp duygulu anlar yaşıyor. Özellikle Anadolu geleneksel oyuncakları sektörü ve oyuncak tarihi çok ilgi görüyor. Bu sektörler de müzemizi dünyadaki benzerleri arasında özel bir yere koyuyor\" diye konuştu. \'TEŞHİR TANZİMİNİ ELLERİMİZLE YAPTIK\' Oyuncakların toplanmasını, binanın hazırlanmasını ve teşhir tanzimini 1 yılda gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Çevik, müzenin konsept tasarımını kendisinin yaptığını anlattı. Teşhir tanzimini de ekip olarak yaptıklarını belirten Çevik, “Müzemizde dünyanın en önemli oyuncak gruplarının hepsinden var ama müzecilikte o objenin insanla buluştuğundaki duygu atmosferidir önemli olan. İçerde milyon dolarlık çok kıymetli objelerin olduğu ama ziyaretçi rakamlarının çok düşük olduğu müzeler var dünyada. Bu nedenle önemli olan müze değil müzeciliktir. Yani önemli olan obje değil onun nasıl sunulduğu ve onunla ne tür etkinlikler yapıldığıdır\" dedi. \'BU REKORDUR\' Prof. Dr. Çevik, müzede, ziyaretçi sayısıyla rekor kırıldığını vurgulayarak, “3 ayda, 215 bin ziyaretçi gezdi müzeyi. Bu Türk müzeciliği adına çok sevindirici, muhteşem bir rekordur. Asıl sevindirici olan da açılıştan bugüne aldığımız binlerce çok olumlu geri bildirimler\" diye konuştu. Anadolu Oyuncak Müzesi ile amaçlananın, ziyaretçilere Anadolu\'nun geleneksel oyuncaklarını tanıtmak olduğunu belirten Prof. Dr. Çevik, şunları söyledi: “Dedemizin, babamızın, annemizin oynadığı oyuncakları sergileyerek günümüz çocuklarını babalarıyla, dedeleriyle, nineleriyle buluşturmak istedik. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'nün kültür ve sanata samimi ilgisi buna olanak yarattı. Biz de bu olanaktan yararlanarak ekip olarak harika bir müze yaptık. 1 yılda 8 bin oyuncak temin edildi ve Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy\'un başarılı operasyonuyla şimdi 11 bin sayısına ulaşıldı. Şimdiden zengin bir koleksiyonumuz var. Gece gündüz olmak üzere 1 yıl içinde hazırladık. Bir rekordur bu. 3 ay önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun yaptığı görkemli açılışla ziyarete açtık.\"