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(Görüntülü Haber) Ovakışla Anaokulu'na Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri sahip çıktı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat İlçesine bağlı Ovakışla beldesinde yeni yapılan iki katlı 4 derslikli anaokulun iç dizaynı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin gönüllü öğrencileri tarafından yapılıyor

18 Nisan 2018 17:55

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat İlçesine bağlı Ovakışla beldesinde yeni yapılan iki katlı 4 derslikli anaokulun iç dizaynı, Yıldız Teknik Üniversitesi\'nin gönüllü öğrencileri tarafından yapılıyor. Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde yapılan ve önümüzdeki Eylül ayında hizmete açılması beklenen 2 katlı 4 derslikli anaokulun iç dizaynı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ahlat Kültür Turizm ve Yardımlaşma Derneği\'nin geliştirdikleri \'Geleceğe umutla bakıyorum\' projesi kapsamında yapılıyor. Gönüllü 25 üniversite öğrencisi, esnafı dolaşıp sporsor bulduktan sonra, okulun iç dizayn çalışmalarına başladı. Sınıfları boya ve badana yapan öğrenciler, okulun iç duvarlarını çizgi film kahramanlarının resimlerini çizerek süsledi. Öğrenciler, okulun masa ve sandalye kurulumunu da yapacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Mehtap Şahin, üniversite olarak İstanbul Ahlat Kültür Turizm ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte ortaklaşa geliştirdikleri projeyle Ovakışla Anaokulu\'nun iç dizaynını yaptıklarını belirterek, \"Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci konseyi olarak üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan 25 kişilik öğrenci ekibiyiz. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukları mutlu etmek amacıyla beldeye geldik. Burada bir hafta boyunca çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarda, anaokulun iç dizaynını, mobilyalarını, sandalyelerini, oyuncaklarını düzenleyeceğiz. Daha sonra ilkokuldaki çocuklara kırtasiye ve giyim yardımı yapacağız. Bu çalışmalarımızı sponsorların vermiş oldukları desteklerle yapıyoruz\" dedi.

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