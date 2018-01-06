(Görüntülü Haber) Ovacık'a süt ve süt ürünleri üretimi desteği

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA) MERSİN\'e gelen Tunceli\'nin Ovacık ilçesinin komünist Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçede hayvancılığın geliştirilmesi, marka süt ve süt ürünleri üretilmesi, güneş enerjisinden elektrik üretimi için danışmanlık almak için iş dünyası ile bir araya geldi. Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, bir dizi etkinlik için Mersin\'e geldi. Maçoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi, işadamı Mustafa Güler\'in ev sahipliğinde iş adamları ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantıya katılan iş adamları, süt ve süt ürünleri üretimi, güneş enerjisi santralleri yatırımları konusunda Ovacık Belediyesi\'ne danışmanlık hizmeti vermeye talip oldu. Maçoğlu, sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde olduğunu belirterek, Ovacık\'ta geçmişte günlük 10 ton süt işlenebilecek bir mandıra yapılmış ama bugün çalışmıyor. Mesele hayvancılıkla ilgili altyapı çalışmasının olmamasıdır. Hayvancılık çökmüş durumda. Biz bunu biraz daha alevlendirmek istiyoruz. Sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde. Bunun adımlarını atıyoruz. Başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu dert sadece bizim derdimiz değil. Bütün insanlar aynı dertte. Sadece bir yerden başlamak gerekiyordu. Özgür, bireysel ve köylü üretimi geliştirmemiz lazım. Ovacık bunu tek başına yapar, ihtiyacı biz karşılarız diyemeyiz. Türkiye\'nin bütün toprak parçaları üzerinde bu yapılmalı, herkes ihtiyacına göre çalışmalar yapmalı. 4-5 ilçe ile ilişki kurmaya başladık. Bu çalışmalarla ilgili tartışmalar yapıyoruz. Birçok alanda yavaş yavaş bu farkındalık yaratılıyor. Biz de bu farkındalık içinde bir parçayız dedi.