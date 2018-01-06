T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ovacık'a süt ve süt ürünleri üretimi desteği

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA) MERSİN'e gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesinin komünist Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçede hayvancılığın geliştirilmesi, marka süt ve süt ürünleri üretilmesi, güneş enerjisinden elektrik üretimi için danışmanlık almak

06 Ocak 2018 19:57

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA) MERSİN\'e gelen Tunceli\'nin Ovacık ilçesinin komünist Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçede hayvancılığın geliştirilmesi, marka süt ve süt ürünleri üretilmesi, güneş enerjisinden elektrik üretimi için danışmanlık almak için iş dünyası ile bir araya geldi. Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, bir dizi etkinlik için Mersin\'e geldi. Maçoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi, işadamı Mustafa Güler\'in ev sahipliğinde iş adamları ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantıya katılan iş adamları, süt ve süt ürünleri üretimi, güneş enerjisi santralleri yatırımları konusunda Ovacık Belediyesi\'ne danışmanlık hizmeti vermeye talip oldu. Maçoğlu, sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde olduğunu belirterek, Ovacık\'ta geçmişte günlük 10 ton süt işlenebilecek bir mandıra yapılmış ama bugün çalışmıyor. Mesele hayvancılıkla ilgili altyapı çalışmasının olmamasıdır. Hayvancılık çökmüş durumda. Biz bunu biraz daha alevlendirmek istiyoruz. Sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde. Bunun adımlarını atıyoruz. Başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu dert sadece bizim derdimiz değil. Bütün insanlar aynı dertte. Sadece bir yerden başlamak gerekiyordu. Özgür, bireysel ve köylü üretimi geliştirmemiz lazım. Ovacık bunu tek başına yapar, ihtiyacı biz karşılarız diyemeyiz. Türkiye\'nin bütün toprak parçaları üzerinde bu yapılmalı, herkes ihtiyacına göre çalışmalar yapmalı. 4-5 ilçe ile ilişki kurmaya başladık. Bu çalışmalarla ilgili tartışmalar yapıyoruz. Birçok alanda yavaş yavaş bu farkındalık yaratılıyor. Biz de bu farkındalık içinde bir parçayız dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ERCAN MERSİN DHA MERSİNTunceli OvacıkBelediye Başkanı Mehmet Fatih MaçoğluOvacık Belediye Başkanı MaçoğluMersinMaçoğlu Büyükşehir Belediye MeclisiMustafa GülerToplantıyaOvacık BelediyesiMaçoğluOvacık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24