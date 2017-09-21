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(Görüntülü Haber) Otoyol üzerinde hız denemesi ölümle bitti 

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da beş motorsikletli gencin otoyolda yaptıkları hız denemesinde 16 yaşındaki Kemal Deniz, seyir halindeki bir TIR'a arkadan çarparak hayatını kaybetti

21 Eylül 2017 02:31

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da beş motorsikletli gencin otoyolda yaptıkları hız denemesinde 16 yaşındaki Kemal Deniz, seyir halindeki bir TIR\'a arkadan çarparak hayatını kaybetti. 

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa Ankara Otoyolu Mudanya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kemal Deniz ve dört arkadaşı, iddiaya göre kullandıkları motorsikletlerle Çevre yoluna çıkarak hız denemesi yapmaya başladılar. Kontrolsüz olarak şerit değiştiren gençlerden 16 BVP 96 plakalı motorsikleti kullanan Kemal Deniz direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki 16 ZM 289 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorsikletten düşerek metrelerce sürüklenen Kemal Deniz olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kemal Deniz\'in annesi Mesude ve babası Bayram Deniz sinir krizleri geçirdiler. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Deniz\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. 

 

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