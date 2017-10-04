(Görüntülü Haber) Otoparktaki haraç cinayetinin şüphelileri yakalandı

*Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi. Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA Beyoğlu\'ndaki bir otoparktan haraç isteme nedeniyle 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi. Beyoğlu Kasımpaşa\'da 24 Eylül\'de bir otoparkı basarak haraç isteyen 4 kişi olumsuz yanıt alınca silahlarını ateşleyerek kaçtı. Olayda otoparkta bulunan Burhan Süer hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak zanlıların kimliğini belirledi. 28 Eylül\'de Esenyurt\'ta bir adrese düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yapan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin saldırı sonrası otoparktan kaçması güvenlik kameralarına yansırken özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde daireye giren polisler evde arama yapıyor. Aramalarda olayda kullanılan silah elektrik süpürgesinin içinde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.