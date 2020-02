(Görüntülü Haber) Otoparktaki cinayetin şüphelisi, kadınları yanlışlıkla vurmuş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'daki Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nun açık otoparkında, kardeşi Sevgi A. (23) ile baldızı Ceylan P.\'yi (29) tabancayla yaraladığı, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli\'yi (31) de öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Fevzi A. (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fevzi A., ilk ifadesinde, \"Aşk mesajlarından bahsettim. Yaşar, \'Kardeşinle aramızda ağabey- kardeş ilişkisi var\' dedi. Silahı çekip, Yaşar\'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim. Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş\" dedi.



Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nun açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla evli olan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.\'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Ardından da baldızı Ceylan P.\'nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli\'yi çağırdı. Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi. Fevzi A., Telli\'ye, \'\'Baldızımla birliktesin. 3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?\'\' diye sorunca, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi A., Telli\'ye, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Vücudunun 4 kurşun isabet eden Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren Sevgi A. ve Ceylan P.\'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.



\'YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM\' MESAJI



Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi A., dün Cihanbeyli ilçesinde polis tarafından yakalandı. Fevzi A.\'nın olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahasında ya can alacağım ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım\' mesajını paylaştığı görüldü. Cinayetin ardından ise \"Çoğunuzu seviyorum Allah\'a emanet olun. Ben dedim ki yapmayın\" diye mesaj yayınladı.



\'ARAMIZDA AĞABEY- KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR\' DEMİŞ



Fevzi A., emniyetteki ifadesinde, kız kardeşi Sevgi A. ile Yaşar Telli\'nin birbirine gönderdiği aşk mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. Bu durumu konuşmak için Telli\'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını kaydeden Fevzi A., ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Fevzi A., \'\'Önce Ceylan\'la tartıştım. \'Madem biliyorsun neden bana söylemedin?\' dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar da inkar etti. \'Biz sevgili değiliz\' dediler. Yaşar, \'Bizim kardeşinle aramızda ağabey- kardeş ilişkisi var. Ağabey- kardeş gibi mesajlaştık\' dedi. Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar\'ın bulunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir an silahı çekip, açık yerden Yaşar\'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim\'\' dedi.



\'KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ\'



Kardeşini ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi A., \'\'Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli\'ye gittim\'\' diye konuştu.



Fevzi A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.