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(Görüntülü Haber) Otoparkta çıkan yangın araçlara sıçradı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) EYÜP'te otoparkın ofis olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı

21 Şubat 2018 12:44

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) EYÜP\'te otoparkın ofis olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmazken iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın iddiaya göre, saat 02:00 sıralarında Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Çıkmazı\'nda bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında başladı. Ofis olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki otomobillere sıçradı. ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ofis bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangında iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. OFİSTE KİMSENİN OLMAMASI CAN KAYBINI ENGELLEDİ Kısa sürede büyüyen yangın sırasında ofis bölümünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni de yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. (FOTOĞRAFLI)

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