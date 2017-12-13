T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otopark kavgasında lokanta işletmecisi silahla yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta araç parkı anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada lokanta işletmecisi Mahmut G

13 Aralık 2017 23:54

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta araç parkı anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada lokanta işletmecisi Mahmut G. ağır yaralandı. 

Olay saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Mutlu Y. aracını cadde üzerinde bir lokantanın önüne park etti. Bu sırada Mutlu Y.\'nin yanına gelen lokanta işletmecisi 31 yaşındaki Mahmut G. aracını park etmemesi konusunda uyardı. Park nedeniyle ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Mutlu Y. yanında bulunan tabancasını çekerek lokanta işletmecisi Mahmut G.\'ye 5 el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Mahmut G. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mahmut G. buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Mahmut G.\'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Mutlu Y. ise kısa sürede polis ekiplerince Mevlana Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCIDHA SİVASMahmutYeşilyurt Mahallesi Buhara CaddesiMutluBuParkOlayıYaralanan MahmutNumune HastanesiAğırCumhuriyetTıp FakültesiOlayMevlana MahallesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24