(Görüntülü Haber) Otopark çetesi şüphelileri adliyede

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da otoparklara usulsüz araç çekerek karşılığında otopark sahiplerinden para aldıkları belirlenen 8\'i polis 17 kişi, haklarında hazırlanan 13 klasörle birlikte adliyeye çıkarıldı. Bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde bazı görevlilerin, otopark işletmecileri ile menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığı çektirdiklerini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler şüphelilerin bazı araçların sahipleri araç çekilmeden gelmesine rağmen aracı teslim etmeyerek otoparka çekilmesini sağladıkları, trafiği engellemediği halde geç saatlerde ara sokaklara park eden araçları da çektirdikleri ve bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinden para aldıkları belirlendi. Şüpheliler ne kadar çok araç çektirirse o kadar çok para alacakları için mümkün olduğu kadar fazla araç çektirmeye çaba gösterdiği tespit edildi. 6 aylık teknik takip sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine çektirdikleri araç ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Sorguları 2 hafta süren 17 kişi, bugün 13 klasör dosya ile birlikte adliyeye çıkarıldı.