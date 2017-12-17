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(Görüntülü Haber) Otomobille takla attı, babası 'Arabayı boşver oğlum' diyerek teselli etti

Haber-Kamera Murat YAYINMALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki Emre Yula, ailesinden habersiz aldığı otomobille dolaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı

17 Aralık 2017 19:55

Haber-Kamera Murat YAYINMALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki Emre Yula, ailesinden habersiz aldığı otomobille dolaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü Yula ve arkadaşı İlyas Kızılsu yaralanırken, kazayı duyarak gelen aileleri yerde yatan çocuklarının başında gözyaşı dökerek, Çocuklar kazayı kafanıza takmayın sizler iyi olun dedi. Kaza, ilçeye bağlı Kurtuluş Caddesi Üzerinde meydana geldi. Malkara İlçesi\'nde oturan Nihat ve Türkan Yula çiftinin oğulları 16 yaşındaki Emre Yula, evin önünde park halindeki 67 DZ 722 plakalı otomobili haberiz alıp arkadaşı İlyas Kızılsu ile birlikte dolaşmaya çıktı. Emre Yula?nın kullandığı otomobil, Kurtuluş caddesi üzerinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Emre Yula ile yanında bulunan arkadaşı İlyas Kızılsu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyup olay yerine gelen Emre Yula?nın anne ve babası çocuklarını yerde görünce gözyaşı döktü. Emre Yula, ?baba kaza yaptım araba gitti ne yapacağız? demesi üzerine baba Nihat Yula ise, Çocuklar kazayı kafanıza takmayın sizler iyi olun, belin mi çok acıyor yavrum Boynunda mı acıyor Ağlama oğlum, üzülme yavrum. Boş ver sen arabayı. Sizde bir şey yok ya. Ben yeni araba alacağım. Siz üzülmeyin yavrum diyerek teselli etti. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

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