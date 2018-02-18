(Görüntülü Haber) Otomobille cip çarpıştı: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada, 2\'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Bozdoğan-Nazilli karayolunun Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nazilli\'den Bozdoğan yönüne giden Akın Can (41) yönetimindeki 09 CAN 75 plakalı cip, karşı yönden gelen Abdullah Karahan (45) yönetimindeki 20 V 9340 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, cipte bulunan Serkan Aksoy (32), Hasan Süme (27), Mehmet Erdinç (30) ile diğer araç sürücüsü Abdullah Karahan (45) ve yanındaki oğlu Mehmet Karahan (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Abdullah Karahan ve oğlu Mehmet Karahan, Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.