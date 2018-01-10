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(Görüntülü Haber) Otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

10 Ocak 2018 20:38

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj setinin üzerinde meydana geldi. Yanından geçen bir başka motosikletli tarafından sıkıştırıldığı iddia edilen Mustafa Turan (24) yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ferit Gürbüz yönetimindeki 01 FG 255 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mustafa Turan ağır yaralanırken, arkasından oturan Ayşe Durmaz (28) ise hayatını kaybetti. Mustafa Turan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olduğu iddia edilen diğer motosiklet sürücüsü Muharrem Oğuzhan gözaltına alındı.

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