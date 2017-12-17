(Görüntülü Haber) Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Murat A., ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Jandarma Kavşağı\'nda meydana geldi. Kula\'dan Alaşehir yönüne giden Hüseyin Ö. yönetimindeki 45 RA 8212 plakalı otomobil, Salihli\'den Kula yönüne giden Murat A. (16) yönetimindeki 45 RA 0574 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Murat A. yaralandı.



Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Murat A., Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Murat A., buradaki ilk müdahalenin ardından da Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.