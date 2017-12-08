(Görüntülü Haber) Otomobille çarpışan cipteki iki kişi kaçtı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da gece cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Cipte bulunan ve alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, başka bir araçla kaza yerinden kaçtı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı önünde meydana geldi. Aydan Caddesi\'nden gelen 06 AV 6970 plakalı cip, İvedik Caddesi üzerindeki kavaşakta 34 GL 496 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi, cip de yol kenarındaki bir direğe çarparak durdu. Kazada otomobilde sıkışan ismi belirlenemeyen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Cip içinde bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen iki kişi ise araçtaki alkol şişelerini yol kenarındaki arsaya atarak başka bir otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri cipteki iki kişinin bulunması için çalışma başlattı. Kazayla ilglii soruşturma sürüyor.