(Görüntülü Haber) Otomobiliyle kanala uçtu

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA)Antalya\'nın Manavgat ilçesinde asker eğlencesinden dönen Burak B., otomobiliyle sulama kanalına uçtu. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla kurtarılan sürücü hastaneye götürüldü. Manavgat\'ta asker eğlencesinden dönen Burak B.\'nin kullandığı 07 LH 218 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şelale ile Yukarı Pazarcı mahalleleri arasındaki DSİ\'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 dakika kadar otomobilin içinde kalan Burak B., vatandaş ve itfaiyenin çabalarıyla otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Burak B.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevredekilerin otomobilde bir kişi daha olabileceğini söylemesi üzerine olay yerine dalgıç ekibi geldi. Yapılan araştırmada otomobil çevresinde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.Çevredekiler kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, kimileri de cep telefonlarıyla çalışmaların fotoğraf ve videosunu çekti.