(Görüntülü Haber) Otomobiline 'yorgun mermi' isabet etti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde 26 yaşındaki Cuma Çoban\'ın park halindeki otomobiline \'yorgun mermi\' isabet etti.



Bugün öğle saatlerinde 06 ROC 17 plakalı otomobiliyle Reyhanlı Belediyesi\'ne gelen Cuma Çoban, aracını park edip işlerini halletmek için hizmet binasına girdi. Yaklaşık 1 saat sonra otomobiline dönen Cuma Çoban, ön camın küçük bir bölümünün kırıldığını fark etti. Kırık camı incelerken \'yorgun mermi\' çekirdeği bulan Cuma Çoban, polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Gündüz vakti kent merkezinde otomobiline kurşun isabet eden Cuma Çoban, \"Bu kurşun birinin hayatına mal olabilirdi. Bu nedenle bu tür olaylara son vermek lazım\" dedi.