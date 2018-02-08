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(Görüntülü Haber) Otomobiline binerken otomobil çarpması sonucu öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde park ettiği otomobiline binmek isteyen Gökhan Şirin (36), başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

08 Şubat 2018 18:14

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde park ettiği otomobiline binmek isteyen Gökhan Şirin (36), başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şirin\'e çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü Burak A.(25), saklandığı işyerinde polis tarafından yakalandı. Çorlu\'daki bir karton fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Gökhan Şirin, dün gece Omurtak Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde 34 TU 160 plakalı otomobilini yolun sağ tarafına park edip, ATM\'den para çekti. Daha sonra otomobili binmek isteyen Şirin\'e, hızla geldiği belirtilen Burak A. yönetimindeki 59 ZF 516 plakalı otomobil çarptı. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Şirin, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şirin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Burak A.\'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, otomobili Süleymanpaşa Caddesi üzerinde park edilmiş olarak buldu. Polis, bir kafeteryada garson olarak çalıştığını belirlediği Burak A.\'yı işyerinde yakalayarak gözaltına alarak, hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor.

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