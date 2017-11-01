(Görüntülü Haber) Otomobilin yakıt deposundan 7 kilo esrar çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, polis tarafından durdurulan otomobilin yakıt deposunda 7 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresinde durumundan şüphelendiği sürücüsü açıklanmayan 34 JF 4381 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin yakıt deposunda piyasa değeri 20 bin lira olan 3 kilosu toz halinde 7 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü de gözaltına alarak sorgulamaya başladı.