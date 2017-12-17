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(Görüntülü Haber) Otomobilin üzerine çıkıp ateş açan tutuklandı

Haber Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilin üzerine çıkıp, av tüfeğiyle havaya ateş açan 27 yaşındaki C

17 Aralık 2017 20:47

Haber Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)İzmir\'in Seferihisar ilçesinde, kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilin üzerine çıkıp, av tüfeğiyle havaya ateş açan 27 yaşındaki C.M. tutuklandı. Seferihisar\'da geçen cuma günü gündüz saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kardeşi Ö.M.\'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan C.M., kiraladığı 35 SFG 32 plakalı otomobille Cumhuriyet Meydanı\'na gelerek yol ortasında durdu. Otomobilinin üzerine çıkan C.M. elindeki av tüfeğiyle bağırmaya başladı. Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu iddia eden C.M., havaya ateş açtı. C.M. ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği C.M.\'nin kullandığı otomobil, polis tarafından Turabiye Hıdırlık mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. C.M. de olayda kullandığı tüfekle birlikte Belen mevkiindeki bir dağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan C.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M., tutuklandı.

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