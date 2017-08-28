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(Görüntülü Haber) Otomobilin sürücü koltuğundaki köpek şaşırttı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da seyir halindeki otomobilin sürücü koltuğunda oturan köpek ilginç görüntü oluşturdu

28 Ağustos 2017 17:30

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da seyir halindeki otomobilin sürücü koltuğunda oturan köpek ilginç görüntü oluşturdu. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi\'nde seyir halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda bir köpeğin oturduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü o onları cep telefonuyla kaydetti. Camları karartma filmli olan otomobile dikkatli bakıldığında köpeğin, şoförün kucağında olduğu görüldü. Köpeğin otomobili sürüyormuş gibi gözükmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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