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(Görüntülü Haber) Otomobilin motorundan çıkarılan yavru kedileri şırınga ile besledi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

26 Nisan 2018 19:22

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyeye haber veren lise öğrencisi Buse Nur Çelenli, kedileri, şırınga ile süt verip karınlarını doyurarak evine götürdü. Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Buse Nur Çelenli, staj yaptığı hastaneden çıkıp evine giderken Yenişehir Mahallesi Nilüfer Sokak\'ta park halindeki bir otomobilin motor bölümünden kedi sesleri geldiğini fark edip, polisi aradı. Polis, itfaiye ekiplerine ve otomobilin sürücüsüne ulaşıp durumu bildirdi. Yenişehir Mahallesi\'nde eğitim veren TED Karabük Koleji\'nde İngilizce öğretmeni olan Işıl Sabuncu, dersten çıkıp koşarak otomobilinin yanına geldi. Anneleri tarafından bırakıldığı tahmin edilen 2 yavru kedi, itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Buse Nur Çelenli, babasının yardımıyla şırınga ile kedilere süt verip, karınlarını doyurdu. Çelenli kediler kurtarıldığı için mutlu olduğunu belirterek, \"Hastanede stajımdan çıkıp evime gidiyordum. Otomobilden gelen kedi seslerini duydum. Babama ve polise haber verdim, itfaiye çağırdık. Daha göbek kordonları duruyor. Mutluyum. Hayvanları çok seviyorum. Şans bana denk geldi. Seslerini duydum. Onları kurtardığımız için mutluyum. Karabük Üniversitesi\'nde kedi bakım evine götüreceğiz, olmazsa sahiplendireğiz\" dedi. Buse Nur Çelenli, kedilerle birlikte evinin yolunu tuttu.

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