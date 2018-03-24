(Görüntülü Haber) Otomobilin motor bölümünde esrar bulundu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulup aranan otomobilin motor bölümünden 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır\'dan gelen plakası açıklanmayan otomobili, Elbistan-Malatya karayolundaki Demircilik kavşağında durdurdu. Araçta arama yapan polis, otomobilin motor bölümünde poşet içerisinde 1 kilo 265 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan Reşit G. ve Yasemin T. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.