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(Görüntülü Haber) Otomobilin motor bölümünde esrar bulundu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulup aranan otomobilin motor bölümünden 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

24 Mart 2018 03:00

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulup aranan otomobilin motor bölümünden 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır\'dan gelen plakası açıklanmayan otomobili, Elbistan-Malatya karayolundaki Demircilik kavşağında durdurdu. Araçta arama yapan polis, otomobilin motor bölümünde poşet içerisinde 1 kilo 265 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan Reşit G. ve Yasemin T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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