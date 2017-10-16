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(Görüntülü Haber) Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan otomobilin gösterge paneline gizlenmiş 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

16 Ekim 2017 21:32

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan otomobilin gösterge paneline gizlenmiş 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otoyolda kontrol noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, Ü.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği \'Badi\'nin de kullanıldığı aramada, aracın gösterge panelinin altına gizlenmiş folyolara sarılı halde 3 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü Ü.K. gözaltına alındı.
 

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