(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki İbrahim Çapkın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Çapkın\'a Keşan\'dan Tekirdağ\'a giden 46 yaşındaki Fuat Aydın yönetimindeki 34 LG 8490 plakalı otomobil çarptı. Kazada İbrahim Çapkın, 5 metre ileriye fırlayıp yola düştü. Ağır yaralanan Çapkın, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Fuat Aydın, ifadesi alınmak üzere Malkara Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.