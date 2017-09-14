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(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde otomobilin çarptığı yaya 60 yaşındaki Mehmet Öz ağır yaralandı

14 Eylül 2017 15:15

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde otomobilin çarptığı yaya 60 yaşındaki Mehmet Öz ağır yaralandı. Kazanın incelemesi sırasında olay yerinde araçları ile duraklayan meraklı sürücüler polis ekiplerini zor durumda bıraktı. Kaza, dün 20.45 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu Dörtyol Kavşağı\'nda meydan geldi. Dörtyol Kavşağı\'ndan geçerek Keşan\'dan Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'ne giden 36 yaşındaki Hamdi Çilingir yönetimindeki 22 FR 001 plakalı otomobil, kavşak çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Öz\'e çarptı. Ağır yaralanan Öz, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Öz, buradaki müdahale ardından Tekirdağ\'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hamdi Çilingir ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Araç polisin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı. MERAKLI SÜRÜCÜLER POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI İnceleme sırasında olay yerinde araçlarıyla duraklayan meraklı sürücüler polis ekiplerine zor durumda kaldı. Polis, duraklayan sürücüleri sık sık yola devam etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Olay yeri yakınındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 22 RK 640 plakalı otomobile ismi ve plakası alınamayan kamyonet çarptı. Sürücü, kazanın ardından durmayıp aracıyla kaçtı.

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