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(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Erdoğan Alkan (65), öldü

19 Nisan 2018 18:18

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Erdoğan Alkan (65), öldü. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Aydın-İzmir karayolunda meydana geldi. Kasksız sürücü Erdoğan Alkan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete Germencik yönünden gelen Mehmet Şişman yönetimindeki 09 TB 060 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ağır yaralanan Erdoğan Alkan, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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