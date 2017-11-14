(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı korucu öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, otomobilin çarptığı güvenlik korucusu 37 yaşındaki Sait Bahçeci, öldü. Kaza, dün gece Adıyaman- Çelikhan karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Koçali köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen güvenlik korucusu Sait Bahçeci\'ye, sürücüsünü kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Bahçeci, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bahçeci, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Bahçeci\'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, jandarma kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.