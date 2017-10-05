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(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı kadın polis ağır yaralandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru 29 yaşındaki Ceren Ekici, A

05 Ekim 2017 12:41

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru 29 yaşındaki Ceren Ekici, A.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi\'nde görevli Ceren Ekinci dün saat 21.30 sıralarında mesai saati dışında Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı\'nda bir alışveriş merkezi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken A.D. yönetimindeki 34 SA 8291 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ekici, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Ekinci\'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Ekinci için telsizlerden kan anonsu yapılması üzerine çok sayıda polis hastaneye geldi. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da hastaneye gelerek yaralının durumu hakkında bilgi aldı. Ceren Ekinci\'ye çarparak yaralanmasına neden olan aracı kullanan A.D., gözaltına alındı.

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