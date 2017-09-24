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(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı kadın öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 61 yaşındaki Keziban Sarıkaya, hayatını kaybetti

24 Eylül 2017 12:37

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 61 yaşındaki Keziban Sarıkaya, hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Azerbaycan Caddesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Günindi yönetimindeki 42 BZC 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Keziban Sarıkaya\'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Keziban Sarıkaya\'nın eşi İsmail Sarıkaya ile birlikte, 30 yaşındaki çocuklarının engelli maaşını çekmek için bankamatiğe gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası kaçan Hüseyin Günindi, polis merkezine giderek teslim oldu.

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