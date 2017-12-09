(Görüntülü Haber) Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı (Yeniden)

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 40 yaşındaki Elim Akpınar yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar, bölgede sık yaşanan kazalara tepki gösterdi. Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi\'nde meydana geldi. Celalettin Rumi Bulvarı\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elim Akpınar isimli kadına, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kadının yaralandığı kaza sonrası kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle kayıplara karıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen kadın, tedaviye alındı. Acil serviste tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza sonrası bulvarda toplanan vatandaşlar, sık yaşanan kazalara tepki gösterdi.