(Görüntülü Haber) Otomobilin çarpıp kaçtığı genç kız öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kardeşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 27 yaşındaki Fatma Durak, otomobilin çarpması sonucu öldü. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Gece erkek kardeşi ile yürüyüşe çıkan Fatma Durak\'a yolun karşısına geçmek istediği sırada beyaz renkli plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Genç kız, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulurken, otomobil refüjdeki uyarı levhasını devirip, yaklaşık 50 metre ileride durdu. İddiaya göre, duran otomobilin şoför koltuğunda oturan kadın sürücü ile yolcu konumundaki bir erkek yer değiştirdikten sonra Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi yönünde kaçtı. Ağır yaralanan Durak, kardeşinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çok kaybettiği belirtilen genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ardından kaçan otomobil ve içindekileri tespit etmek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.