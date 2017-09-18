(Görüntülü Haber) Otomobilin camını kırıp 39 bin lira çaldılar

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da motosikletli ve başlarında kask bulunan 2 kişi, 37 yaşındaki Mustafa Cengiz\'in bankadan çekip otomobiline bıraktığı 39 bin lirayı camı kırarak çaldı. Nakliye işiyle uğraşan Mustafa Cengiz, borcu olan 41 bin 500 lirayı ödemek için saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Metal Sanayi Sitesi yakınlarındaki bir bankadan 39 bin lira para çekti. 33 VAL 38 plakalı otomobiline binip poşet içindeki parayı koltuk üstüne bırakan Cengiz, yemek için site içerisindeki bir alışveriş merkezine giderek otomobilini park etti. Motosikletle takip ettikleri Mustafa Cengiz\'in otomobiline yaklaşan başlarında kask bulunan 2 kişi, sol ön camı buji yardımıyla kırıp para dolu poşeti alarak kaçtı. Otomobildeki paranın çalındığını fark eden Cengiz, polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bir arkadaşından 41 bin 500 lira borç aldığını, borcunu ödemek için bankadaki 39 bin lirasını çektiğini anlatan Mustafa Cengiz, \"Borç ödeyecektim, tüm para gitti. Hırsızlar inşallah bulunur\" dedi.