(Görüntülü Haber) Otomobili takla atan alkollü sürücü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Tedavi altına alınan 40 yaşındaki Tayfun K.\'nın 2.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Kaza, bu sabah Gülüç Sahil Bulvarı\'nda meydana geldi. Tayfun K. yönetimindeki 54 PM 413 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Tayfun K., itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Tayfun K., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Tayfun K.\'nın yapılan kontrolünde 2.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

