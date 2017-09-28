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(Görüntülü Haber) Otomobili iterek çalan 6 kişi kamerada

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin İhsaniye Köyü'nde kimliği belirsiz 6 kişi, evin önünde park halindeki otomobili iterek köyden çıkardıktan sonra çalıştırıp binerek kaçtı

28 Eylül 2017 18:37

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin İhsaniye Köyü\'nde kimliği belirsiz 6 kişi, evin önünde park halindeki otomobili iterek köyden çıkardıktan sonra çalıştırıp binerek kaçtı. Şüpheliler, aracı iterken güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 6 kişi, köyde oturan Mert Erdoğan\'ın evinin önünde park halindeki otomobilinin kapısını açıp, ses çıkmaması için çalıştırmadan köy çıkışına doğru itti. Bir kişi aracın direksiyonuna geçerken, diğerleri de aracı itti. Aracı iterken köyün çıkışındaki direkte bulunan güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, daha sonra aracı çalıştırıp binerek gözden kayboldu. Sabah aracının çalındığını fark eden Mert Erdoğan, jandarmaya haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

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