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(Görüntülü Haber) Otomobile pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da dün gece park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı

24 Ocak 2018 19:40

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da dün gece park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kale Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi. M.K.K.\'ye (29) ait park halindeki otomobile, bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi, bir eve de saçma isabet etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri polisi arayıp ihbarda bulundu. Araç sahibi M.K.K., saldırıyı gerçekleştirenlerden şikâyetçi oldu. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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