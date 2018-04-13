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(Görüntülü Haber) Otomobile giren kedi, tamircide çıkarıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Aynur Arslan otomobilini, altına giren kedinin çıkarılması için tamirciye götürdü

13 Nisan 2018 15:50

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, Aynur Arslan otomobilini, altına giren kedinin çıkarılması için tamirciye götürdü. Yarım saat süren çalışmayla kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. İskenderun ilçe merkezinde alışveriş yapmak için arıcını park eden Aynur Arslan, tekrar aracına geldiğinde kedi sesi duydu. Arslan, aracını uzun süre çalıştırmadı, çevreden aldığı yardımla motor kısmının dışında bir yerde olduğunu öğrenince kurtarılması için tamirciye götürdü. Küçük sanayi sitesinde tamir atölyesine getirilen araçta, kedinin çıkartılması için ustalar çalışma yaptı. İşletme sahibi tamirci ustası Adnan Kılınç ve ekibi otomobilin altına girerek yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kediyi kurtardı. Kedinin kurtarılmasından mutlu olan Aynur Arslan, \"Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Yazık ölmesin diye getirdim\" dedi.

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