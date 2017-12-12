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(Görüntülü Haber) Otomobile çarpan kamyonet kaldırıma çıkıp yayayı ezdi: 3 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, otomobile çarptıktan sonra kontroldan çıkarak kaldırımda yürüyen bir kişiyi ezdi

12 Aralık 2017 12:48

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, otomobile çarptıktan sonra kontroldan çıkarak kaldırımda yürüyen bir kişiyi ezdi. Kamyonetin subay lojmanları duvarına çarparak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi\'nden Keşan 4\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı karargahı yönüne giden Fazıl Gülle (19) yönetimindeki 58 FT 535 plakalı kamyonet, karargah kavşağında karşı yönden gelerek Paşayiğit Caddesi\'ne dönüş yapmak isteyen Hüseyin Özkan (20) idaresindeki 22 RG 003 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırıma çıkarak önce veteriner albay Salih Demirel\'e (53) daha sonra ise subay lojmanlarının duvarına çarptı.

Kazada araç sürücüleri Gülle ve Özkan ile yaya Salih Demirel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Subay lojmanları duvarının bir kısmı ise yıkıldı. Kaza yapan araçlar, polisin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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