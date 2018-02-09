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(Görüntülü Haber) Otomobilden sadece onlar sağ çıkarıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sahibinin aniden rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılması nedeniyle otomobilin içinde kalan güvercin, bıldırcın ile tavukların büyük bölümü, havasızlık ve açlıktan telef oldu

09 Şubat 2018 01:39

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, sahibinin aniden rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılması nedeniyle otomobilin içinde kalan güvercin, bıldırcın ile tavukların büyük bölümü, havasızlık ve açlıktan telef oldu. Araçtan 8 bıldırcın ile 2 güvercin sağ çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Erdinç Ö. (56), park halindeki otomobilinde aniden fenalaşınca hastaneye kaldırılırken, aracın anahtarını arkadaşına verdi. Bu sırada, araçta bulunan güvercin, bıldırcın ve tavukların bir kısmı, havasızlık ve açlıktan telef oldu. Arkadaşının birkaç gün sonra otomobili kontrol etmesiyle aracın içinde bulunan hayvanlardan 8 bıldırcın ile 2 güvercin, telef olmadan çıkarıldı. İhbar üzerine aracın bulunduğu yere gelen polis ekipleri, otomobilde inceleme yaparken, telef olan hayvanlar ise gömüldü.

Nazilli Kanarya ve Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, bitkin olduğu belirlenen bıldırcın ve güvercinleri derneklerine ait barınaklara getirdiğini belirterek, \"Polis ekipleri, otomobil içinde çok sayıda kanatlı hayvanın havasızlıktan ve açlıktan etkilendiğini söyledi. Olay yerine gidince otomobilde bıldırcın ve güvercinlerin olduğunu gördüm. Pek çoğu telef olmuştu. Baygın halde olanları, derneğimize getirdim. 8 bıldırcın ile 2 güvercini kurtararak, yaşama döndürdük. Ben, burada kendi imkanlarımla kurtardığımız hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çaba sarf ediyorum. Hayvanlar, büyük şanssızlık yaşamış\" dedi.

 

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