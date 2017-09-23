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(Görüntülü Haber) Otomobilden atılan sigara yangına neden oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da bir araç sürücüsünün söndürmeden camından attığı sigara izmariti yerleşim alanındaki çalılık alanı tutuşturdu

23 Eylül 2017 19:23

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da bir araç sürücüsünün söndürmeden camından attığı sigara izmariti yerleşim alanındaki çalılık alanı tutuşturdu. Yangın, Orman Yangını ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Göçmen Konutları mevkinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsünün söndürmeden çalılık alana attığı sigara yangına sebep oldu. Kuru otlar sebebiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevlerin çalılık alanda bulunan bir depoya yaklaşması üzerine vatandaşlar yangını itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Yangını ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

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