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(Görüntülü Haber) Otomobilde ruhsatsız 14 tabanca ele geçti

    ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polisin, otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

12 Ekim 2017 21:48

 

 

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polisin, otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın yapılacağı plakası açıklanmayan otomobili tespit etti. Polis ekipleri, takibe alınan otomobili, kent merkezi girişinde düzenlediği operasyonla durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin özel bölmelerine zulalanmış ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.


 

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